Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более половины москвичей намерены проголосовать на выборах в Мосгордуму, при этом многие еще не определились с выбором кандидата свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". На предыдущих выборах в 2014 году явка составила 21,04%.

При этом 41% респондентов указали, что скорее всего или определенно не будут голосовать.

Согласно данным исследования, 83% знают о том, что восьмого сентября в Москве состоятся выборы в Мосгордуму, только 17% об этом не слышали.

Как показывают данные опроса, 62% респондентов еще не определились с выбором кандидата, за которого отдадут голос, а 36% либо уже точно знают, за кого голосовать, либо имеют предпочтения среди кандидатов, но еще не остановили выбор на ком-то одном.

При этом за последнее время 80% опрошенных не меняли выбор кандидата, 4% меняли в течение последних двух-трех месяцев, а в последний месяц или две недели передумали по 3% соответственно, 11% затруднились дать ответ.

Отношение к Собянину

Вместе с тем "Левада-центр" выяснила, что почти половина москвичей позитивно относится к деятельности мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно полученным результатам, 67% респондентов удовлетворены или скорее удовлетворены жизненной ситуацией, а 19% отмечают изменения к лучшему за прошедший год. Об очень хорошем или хорошем впечатлении от деятельности Собянина заявили 49% опрошенных, 33% высказали нейтральное отношение, о плохом и очень плохом впечатлении заявили 16%.

Об очень хорошем или хорошем впечатлении от деятельности правительства Москвы заявили 30% опрошенных, о среднем - 40%, о плохом и очень плохом впечатлении – 24% респондентов.

Опрос проводился 26-31 июля этого года среди 1,5 тысячи человек при помощи стандартизированного интервью, погрешность выборки не превышает 2,5%.