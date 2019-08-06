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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму

23:04, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более половины москвичей намерены проголосовать на выборах в Мосгордуму, при этом многие еще не определились с выбором кандидата свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра". На предыдущих выборах в 2014 году явка составила 21,04%.
При этом 41% респондентов указали, что скорее всего или определенно не будут голосовать.
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
Вчера, 23:00
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
Согласно данным исследования, 83% знают о том, что восьмого сентября в Москве состоятся выборы в Мосгордуму, только 17% об этом не слышали.
Как показывают данные опроса, 62% респондентов еще не определились с выбором кандидата, за которого отдадут голос, а 36% либо уже точно знают, за кого голосовать, либо имеют предпочтения среди кандидатов, но еще не остановили выбор на ком-то одном.
При этом за последнее время 80% опрошенных не меняли выбор кандидата, 4% меняли в течение последних двух-трех месяцев, а в последний месяц или две недели передумали по 3% соответственно, 11% затруднились дать ответ.

Отношение к Собянину

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Вместе с тем "Левада-центр" выяснила, что почти половина москвичей позитивно относится к деятельности мэра столицы Сергея Собянина.
Согласно полученным результатам, 67% респондентов удовлетворены или скорее удовлетворены жизненной ситуацией, а 19% отмечают изменения к лучшему за прошедший год. Об очень хорошем или хорошем впечатлении от деятельности Собянина заявили 49% опрошенных, 33% высказали нейтральное отношение, о плохом и очень плохом впечатлении заявили 16%.
Об очень хорошем или хорошем впечатлении от деятельности правительства Москвы заявили 30% опрошенных, о среднем - 40%, о плохом и очень плохом впечатлении – 24% респондентов.
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Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Опрос проводился 26-31 июля этого года среди 1,5 тысячи человек при помощи стандартизированного интервью, погрешность выборки не превышает 2,5%.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось пятого июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
Думаю, нормальные люди после разгона мирных демонстраций в Москве, после отбирания маленького ребенка у нормальных родителей и тем фактам, что в стране только официально 15% населения нищие и у 12% не хватает денег даже на еду, т.е. почти 17 млн. человек голодает(!!!) уже составили свое справедливое мнение за кого они будут голосовать....
6 августа, 23:12
ccurio
7100014
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