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РИА Новости

Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа

23:00, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
ООН, 6 авг – РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.
"Принимая во внимание ограничения, которые были наложены на передвижения и деятельность министра Зарифа во время его недавнего визита в Нью-Йорк", иранский постпред назвал "незаконные действия США ... грубым нарушением пункта 2 статьи 105 Устава ООН, касающегося привилегий и иммунитета представителя государства-члена".
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
5 августа, 11:35
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Как отмечается в письме, "международному сообществу необходимо осудить незаконное поведение Соединенных Штатов" во имя поддержания принципов многостороннего подхода.
"ООН, ее государства-члены и ее органы должны твердо защищать установленные принципы международного права. Иран ожидает, что ваше превосходительство сыграет активную роль в сохранении целостности ООН в соответствии с вашей обязанностью противостоять нынешней опасной тенденции", - сказано в документе.
Ранее власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли.
Перед этим в июле США значительно ограничили свободу передвижения Зарифа в Нью-Йорке. Он мог передвигаться только между зданием ООН, представительством Ирана при этой организации, резиденцией иранского посланника при ООН и международном аэропортом имени Джона Кеннеди.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
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Власти Венесуэлы считают санкции США против Зарифа незаконными
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