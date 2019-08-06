Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа

ООН, 6 авг – РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи направил генсеку Организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором попросил его предпринять меры в связи с санкциями США против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа.

"Принимая во внимание ограничения, которые были наложены на передвижения и деятельность министра Зарифа во время его недавнего визита в Нью-Йорк", иранский постпред назвал "незаконные действия США ... грубым нарушением пункта 2 статьи 105 Устава ООН, касающегося привилегий и иммунитета представителя государства-члена".

Как отмечается в письме, "международному сообществу необходимо осудить незаконное поведение Соединенных Штатов" во имя поддержания принципов многостороннего подхода.

"ООН, ее государства-члены и ее органы должны твердо защищать установленные принципы международного права. Иран ожидает, что ваше превосходительство сыграет активную роль в сохранении целостности ООН в соответствии с вашей обязанностью противостоять нынешней опасной тенденции", - сказано в документе.

Ранее власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли.