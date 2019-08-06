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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России

22:53, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уход посла США в России Джона Хантсмана с поста может быть вызван не его ошибками или "токсичностью", эта отставка могла понадобиться просто для того, чтобы начать новую страницу российско-американских отношений с чистого листа, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Посол США в РФ Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября, пишет газета Salt Lake Tribune. Издание разместило у себя на сайте копию письма Хантсмана. Письмо датировано 5 августа.
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"Хантсман совсем не токсичная фигура. Просто он приехал в Россию, когда в отношениях наших стран было самое сложное время", - отметил Джабаров.
"Иногда нужно просто поменять кандидатуру посла, чтобы начать отношения двух государств с чистого листа и двигаться к их улучшению", - сказал он.
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Джон ХантсманВладимир ДжабаровРоссияСШАПолитика
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