В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уход посла США в России Джона Хантсмана с поста может быть вызван не его ошибками или "токсичностью", эта отставка могла понадобиться просто для того, чтобы начать новую страницу российско-американских отношений с чистого листа, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Посол США в РФ Джон Хантсман подал президенту США Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября, пишет газета Salt Lake Tribune . Издание разместило у себя на сайте копию письма Хантсмана. Письмо датировано 5 августа.

"Хантсман совсем не токсичная фигура. Просто он приехал в Россию, когда в отношениях наших стран было самое сложное время", - отметил Джабаров.