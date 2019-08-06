Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 14 января на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:49 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,32% - до 59,02 доллара за баррель. Минутами ранее цена на нефть достигла минимума в 58,81 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 1,81%, до 53,7 доллара за баррель.

Отношения Китая и США

В понедельник Центробанк Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.

При этом глава ЦБ Китая И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт США. После этого курс юаня к доллару стабилизировался.

"Что касается рынка нефти, то тут два ключевых вопроса. Во-первых, почему Китай должен продолжать покупать нефть США? Во-вторых, почему Китай должен продолжать придерживаться санкций США, когда речь заходит о покупке иранской нефти?" - заявил агентству Рейтер аналитик Commerzbank Карстен Фрич.