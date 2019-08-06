На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар

Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции. Архивное фото

Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции

© AP Photo / BMPM/Fran'ois Etourneau Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 300 человек тушат пожар во французском департаменте Ардеш, огонь преодолел 80 гектаров, сообщила префектура департамента.

"Ситуация на 20.25 (21.25 мск): огонь преодолел 80 гектаров, 330 пожарных мобилизованы", - говорится в сообщении префектуры, опубликованном в Twitter

@Prefet07 fait un point de situation sur l'incendie de #Lablachère : le vent ayant faibli, le feu progresse désormais plus lentement. 60 largages ont été réalisés. + de 300 pompiers toujours mobilisés.

Leur travail va se poursuivre dans la soirée. pic.twitter.com/aFkMTwyR0m — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) August 6, 2019

Сообщается, что пожар начался во вторник в окрестностях коммуны Лаблашер. Власти направили на место восемь самолетов-амфибий, команды пожарных, а также эвакуировали кемпинг, где находилось 63 туриста.