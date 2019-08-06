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РИА Новости

На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар

22:38, 6 августа 2019
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© AP Photo / BMPM/Fran'ois EtourneauПожарные во время тушения лесного пожара во Франции
Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции
© AP Photo / BMPM/Fran'ois Etourneau
Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Более 300 человек тушат пожар во французском департаменте Ардеш, огонь преодолел 80 гектаров, сообщила префектура департамента.
"Ситуация на 20.25 (21.25 мск): огонь преодолел 80 гектаров, 330 пожарных мобилизованы", - говорится в сообщении префектуры, опубликованном в Twitter.
Сообщается, что пожар начался во вторник в окрестностях коммуны Лаблашер. Власти направили на место восемь самолетов-амфибий, команды пожарных, а также эвакуировали кемпинг, где находилось 63 туриста.
На прошлой неделе пожары уничтожили 500 гектаров леса и кустарников в департаменте Гар. Один из самолетов, тушивших их, потерпел крушение, его пилот погиб. В причастности к пожарам подозреваются два человека.
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