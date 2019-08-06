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РИА Новости

Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

22:26, 6 августа 2019
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© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
"Эта перепалка началась на стойке обслуживания покупателей. Выпущенные пули по факту попали в невинного человека, который не имел отношения к ссоре", - сказал шериф.
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Пресс-конференцию транслировал телеканал WAFB. Пострадавший, по словам Гатро, находится в стабильном состоянии. Причины ссоры и ее участников он не назвал.
"Это была какая-то словесная перепалка, но нам еще надо будет его допросить. Он говорит, что начал не он, но мы в этом не уверены", - добавил шериф.
Полиция города продолжает поиски второго подозреваемого, причастного к стрельбе в супермаркете. Как отметил шериф, полиция просмотрела записи с камер слежения, из которых видно, что у него есть пистолет. Еще один пистолет был обнаружен на месте.
"Мы полагаем, что стрелял тот человек, который находится в розыске", - заявил полицейский.
В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль-Пасо на границе с Мексикой. В результате были убиты 22 человека, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме.
В ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 24-летний местный житель, в числе убитых - его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251-м случаем стрельбы по людям в США с начала года.
На месте происшествия стрельбы в Дейтоне, штат Огайо. 4 августа 2019
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