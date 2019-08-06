В ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 6 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, ранен один ополченец, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.