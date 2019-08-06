Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов

МЕХИКО, 6 авг – РИА Новости. Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.

Как сообщает портал Aristegui Noticias , преступники напали на магазин в престижном районе Мехико днем. Они запугали охранника и прорвались в помещение одного из хранилищ.

По предварительным данным, всего они унесли часы и памятные монеты на сумму в 50 миллионов песо, после чего скрылись на мотоциклах.