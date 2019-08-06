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РИА Новости

Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов

22:16, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция Мексики
Полиция Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 6 авг – РИА Новости. Дерзкое ограбление на 50 миллионов песо (порядка 2,6 миллиона долларов США) было совершено во вторник тремя преступниками в магазине Монетного двора Мексики.
Как сообщает портал Aristegui Noticias, преступники напали на магазин в престижном районе Мехико днем. Они запугали охранника и прорвались в помещение одного из хранилищ.
По предварительным данным, всего они унесли часы и памятные монеты на сумму в 50 миллионов песо, после чего скрылись на мотоциклах.
Пострадавших в результате нападения нет, власти развернули операцию по поиску грабителей, лица которых попали на камеры видеонаблюдения.
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