На Тамбовщине за 5 лет планируют ввести более 6 млн квадратных метров жилья

ТАМБОВ, 6 авг - РИА Новости. В Тамбовской области до 2024 года планируют построить более 6 миллионов квадратных метров жилья, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что развитие жилищного строительства является одним из лучших показателей экономического роста региона, способствующим повышению доступности жилья для граждан, поэтому в регионе уделяется особое внимание работе строительной отрасли. Предстоит выполнить огромный объем работы, будет построен практически еще один областной центр", - сказал он.

На данный момент строительство ведется во всех муниципалитетах, однако основная доляи приходится на Тамбов.

"Активно разрабатываются проекты по застройке северной части города. В частности, в микрорайоне "Телецентр" под эти цели отведены два участка – площадью 39 и 170 гектаров. Кроме того, будет интенсивно развиваться строительство микрорайонов "Пехотка" и "Звезда", находящихся в южной части города. Хотелось бы, чтобы более интенсивно застраивалась центральная часть с учетом имеющегося архитектурного стиля Тамбова", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора области Арсена Габуева.

По его словам, новые микрорайоны нуждаются и в новой инфраструктуре.