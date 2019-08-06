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РИА Новости
Тамбовская область

На Тамбовщине за 5 лет планируют ввести более 6 млн квадратных метров жилья

22:12, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь квартиры в новостройке
Входная дверь квартиры в новостройке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Входная дверь квартиры в новостройке. Архивное фото
ТАМБОВ, 6 авг - РИА Новости. В Тамбовской области до 2024 года планируют построить более 6 миллионов квадратных метров жилья, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что развитие жилищного строительства является одним из лучших показателей экономического роста региона, способствующим повышению доступности жилья для граждан, поэтому в регионе уделяется особое внимание работе строительной отрасли. Предстоит выполнить огромный объем работы, будет построен практически еще один областной центр", - сказал он.
На данный момент строительство ведется во всех муниципалитетах, однако основная доляи приходится на Тамбов.
"Активно разрабатываются проекты по застройке северной части города. В частности, в микрорайоне "Телецентр" под эти цели отведены два участка – площадью 39 и 170 гектаров. Кроме того, будет интенсивно развиваться строительство микрорайонов "Пехотка" и "Звезда", находящихся в южной части города. Хотелось бы, чтобы более интенсивно застраивалась центральная часть с учетом имеющегося архитектурного стиля Тамбова", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора области Арсена Габуева.
По его словам, новые микрорайоны нуждаются и в новой инфраструктуре.
"На эти цели потребуется более 20 миллиардов рублей. В настоящее время совместно с управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона ведется работа с ресурсопоставщиками, которые должны закладывать в свои инвестиционные программы средства на комплексную модернизацию сетей, в том числе с учетом планов по расширению границ Тамбова", - отметил Габуев.
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