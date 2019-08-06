Боевики 25 раз обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо. Архивное фото

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Боевики за сутки 25 раз обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

В четверг вечером на фоне переговоров по Сирии в столице Казахстана Нур-Султане Дамаск заявил о начале режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе при условии соблюдения вооруженными бандформированиями сочинских договоренностей РФ и Турции от сентября 2018 года, включая отвод тяжелого и среднего вооружения на 20 километров от линии соприкосновения.

"Пятого августа зафиксировано двадцать пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики обстреляли населенные пункты Суккария и Сабикия провинции Алеппо, Чекурджак, Мамухия, Калъят-Марза, Мукатталь, Ардаш-Даг, Эль-Харуф, Руайсет-Афиф, Сараф, Джубб-Эль-Ахмар и Бейт-Смайра провинции Латакия, Ард-Эль-Баб, Дар-Хардата, Джуббайн, Кара-Джурн, Корназ, Хуайз и Хаммамият провинции Хама", - сообщил он.

Бакин напомнил, что Российский центр по примирению призывает боевиков отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирии c марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны. На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра*". Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находятся около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.