В трех муниципалитетах Тамбовской области будут построены новые школы

ТАМБОВ, 6 авг - РИА Новости. В Тамбовской области в этом и будущем году начнется строительство новых школ в трех муниципалитетах – в областном центре, городе Котовске и рабочем поселке Умет, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, губернатор области Александр Никитин делает особый акцент на создании ультрасовременных условий в сфере общего образования, в связи с этим в регионе ведется активное строительство школ.

"В рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" уже в этом году в Котовске начнется строительство новой школы на 825 ученических мест. Эстафету в 2020 году подхватит райцентр Умет, где стартует строительство агроинженерной школы, которая будет рассчитана на 350 учебных мест", - привел собеседник агентства слова вице-губернатора Тамбовской области Арсена Габуева.

Вице-губернатор рассказал также, что в микрорайонах "Майский" и "Телецентр" Тамбова запланировано строительство двух больших школ на 2450 ученических мест каждая. Введение их в эксплуатацию позволит школам северной части областного центра полностью перейти на работу только в первую смену.

"К строительству школы в "Майском" планируют приступить в 2020 году. Ориентировочная стоимость ее строительной части составит около 1,8 миллиарда рублей. Она будет построена по проекту "Школы Сколково-Тамбов", доработанному с учетом реалий сегодняшнего дня. Есть потребность в строительстве такой же школы в южной части города, в микрорайоне "Пехотка". Прорабатывается также вопрос строительства новой школы в центре Тамбова", - пояснил Габуев.