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РИА Новости
Тамбовская область

В трех муниципалитетах Тамбовской области будут построены новые школы

22:09, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьный класс. Архивное фото
ТАМБОВ, 6 авг - РИА Новости. В Тамбовской области в этом и будущем году начнется строительство новых школ в трех муниципалитетах – в областном центре, городе Котовске и рабочем поселке Умет, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, губернатор области Александр Никитин делает особый акцент на создании ультрасовременных условий в сфере общего образования, в связи с этим в регионе ведется активное строительство школ.
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"В рамках регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" уже в этом году в Котовске начнется строительство новой школы на 825 ученических мест. Эстафету в 2020 году подхватит райцентр Умет, где стартует строительство агроинженерной школы, которая будет рассчитана на 350 учебных мест", - привел собеседник агентства слова вице-губернатора Тамбовской области Арсена Габуева.
Вице-губернатор рассказал также, что в микрорайонах "Майский" и "Телецентр" Тамбова запланировано строительство двух больших школ на 2450 ученических мест каждая. Введение их в эксплуатацию позволит школам северной части областного центра полностью перейти на работу только в первую смену.
"К строительству школы в "Майском" планируют приступить в 2020 году. Ориентировочная стоимость ее строительной части составит около 1,8 миллиарда рублей. Она будет построена по проекту "Школы Сколково-Тамбов", доработанному с учетом реалий сегодняшнего дня. Есть потребность в строительстве такой же школы в южной части города, в микрорайоне "Пехотка". Прорабатывается также вопрос строительства новой школы в центре Тамбова", - пояснил Габуев.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время завершено строительство новой школы на 900 мест в райцентре Рассказово, в июле этого года получено разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Кроме того, до 1 сентября будут закончены строительные работы в новой школе на 1275 мест в городе Мичуринске.
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