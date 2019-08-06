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РИА Новости

Экс-глава МИД Индии Сушма Сварадж умерла в возрасте 67 лет

21:43, 6 августа 2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБывшая глава МИД Индии Сушма Сварадж
Бывшая глава МИД Индии Сушма Сварадж
© Sputnik
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Бывшая глава МИД Индии Сушма Сварадж. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывшая глава МИД Индии Сушма Сварадж скончалась в возрасте 67 лет, сообщает издание India Today.
Издание отмечает, что в 2016 году Сварадж перенесла операцию по трансплантации почки.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД. "Кончина Сварадж - личная утрата. Ее будут помнить за все, что она сделала для Индии. Мои мысли с ее семьей, сторонниками и поклонниками в этот очень тяжелый час", - заявил Моди в Twitter.
Сварадж руководила внешнеполитическим ведомством Индии с 2014 по 2019 год.
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