Экс-глава МИД Индии Сушма Сварадж умерла в возрасте 67 лет

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Бывшая глава МИД Индии Сушма Сварадж скончалась в возрасте 67 лет, сообщает издание India Today.
Издание отмечает, что в 2016 году Сварадж перенесла операцию по трансплантации почки.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования в связи со смертью экс-главы МИД. "Кончина Сварадж - личная утрата. Ее будут помнить за все, что она сделала для Индии. Мои мысли с ее семьей, сторонниками и поклонниками в этот очень тяжелый час", - заявил Моди в Twitter.
Сварадж руководила внешнеполитическим ведомством Индии с 2014 по 2019 год.