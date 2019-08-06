Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало наличие большого числа таких ракет у Китая, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Думаю, вы говорите о комментарии министра обороны Марка Эспера о том, что мы хотим рассмотреть вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке. Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Болтона, с точки зрения властей США, при обсуждении возможного размещения ракет в регионе речь идет только о защите американских военных в Японии и Южной Корее и союзников.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия договора РСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии.

Прекращение действия договора

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа.

СССР и США подписали соглашение о ликвидации ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности в 1987 году.

Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В начале этого года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора. По его словам, Москва якобы не соблюдает свои обязательства по соглашению. При этом никаких доказательств этого предоставлено не было.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.