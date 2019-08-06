На юге Москве два человека пострадали в конфликте со стрельбой

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на улице Болотниковской в Москве, один из пострадавших госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"На улице Болотниковской произошел конфликт, в ходе которого, по предварительной информации, был применен травматический пистолет. В конфликте пострадали два человека, один из них госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.
Злоумышленники, открывшие стрельбу, с места происшествия скрылись на автомобиле, сейчас их ищут. Подробности произошедшего выясняются.