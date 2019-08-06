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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла попросила у генсека ООН защиты от действий США

21:32, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
ООН, 6 авг – РИА Новости. Венесуэла просит СБ ООН и генсека организации вмешаться и предпринять шаги в связи с нарушающими международное право действиями США в отношении республики, заявил на брифинге постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.
Он заявил, что направил два письма – в Совет Безопасности и генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с враждебными действиями США. По его словам, США нарушают международное законодательство и побуждают международное сообщество поддержать их.
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"США сейчас представляют угрозу международному миру, и мы просим Совбез предпринять меры", - сказал Монкада.
"Генсек ООН пока не осудил угрозы применения военной силы против Венесуэлы, и просим его вмешаться, учитывая его посреднические возможности, в этот вопрос, чтобы посмотреть, можем ли мы разрядить конфликт. Потому что США занимаются его эскалацией", - подчеркнул он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеСовет Безопасности ООНВенесуэлаООНСШАВ мире
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