Венесуэла попросила у генсека ООН защиты от действий США

ООН, 6 авг – РИА Новости. Венесуэла просит СБ ООН и генсека организации вмешаться и предпринять шаги в связи с нарушающими международное право действиями США в отношении республики, заявил на брифинге постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

Он заявил, что направил два письма – в Совет Безопасности и генсеку ООН Антониу Гутеррешу в связи с враждебными действиями США. По его словам, США нарушают международное законодательство и побуждают международное сообщество поддержать их.

"США сейчас представляют угрозу международному миру, и мы просим Совбез предпринять меры", - сказал Монкада.

"Генсек ООН пока не осудил угрозы применения военной силы против Венесуэлы, и просим его вмешаться, учитывая его посреднические возможности, в этот вопрос, чтобы посмотреть, можем ли мы разрядить конфликт. Потому что США занимаются его эскалацией", - подчеркнул он.