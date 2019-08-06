Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Соболь в регистрации

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Любови Соболь, которой отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.

ЦИК восстановил семь подписей за Соболь, ранее признанных недействительными, однако для ее регистрации в качестве кандидата не хватает еще 232 достоверных подписи избирателей.

"В удовлетворении жалобы Любови Соболь отказать", - озвучил член ЦИК Борис Эбзеев проект постановления, принятый остальными членами рабочей группы.

Окончательное решение по жалобе Соболь ЦИК примет на заседании в среду.

Ранее Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобы Елены Русаковой, Дмитрия Гудкова, Александра Руденко и Екатерины Игнатовой.

Русаковой, представляющей "Яблоко", после проверки подписных листов вернули 75 подписей из тех, что ранее признали недействительными. Однако, как заявил член ЦИК Евгений Шевченко, этого все равно не хватает для регистрации.

Дмитрию Гудкову вернули 31 подпись, но ему не хватает 300 достоверных подписей. Представители кандидата получили возможность дополнительно изучить документы и представить свои доказательства.

Как сообщил на заседании член ЦИК Антон Лопатин, у Руденко признаны достоверными лишь 3900 подписей, чего недостаточно, чтобы стать кандидатом.

У Игнатовой, в свою очередь, возникли проблемы с нотариальным заверением данных сборщиков подписей.Кроме того, у Руденко и Игнатовой обнаружили нарушения в заполнении необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.

Окончательное решение по жалобам кандидатов ЦИК примет на заседании 7 августа, однако Игнатова свою жалобу отозвала.

"Наша аргументация ее убедила", — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Члену "Яблока" Сергею Митрохину повторно отказал в регистрации окружной избирком. Ранее в его подписных листах нашли данные умерших и несуществующих граждан. Мосгоризбирком изучил документы и удовлетворил жалобу Митрохина на отказ: политику вернули часть отбракованных подписей, окружную комиссию обязали перепроверить документы и пересмотреть решение.

Как пояснила председатель окружной комиссии Ирина Вялых, после повторного изучения недействительными признано 489 подписей, достоверными — 4451. Этого количества недостаточно.

На заседании 1 августа ЦИК отказал в удовлетворении жалобы Константина Лисицы на решение Мосгоризбиркома об отказе в его регистрации кандидатом в депутаты МГД из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. Юлия Серебрянская на том же заседании отозвала свою жалобу об отказе в регистрации из ЦИК из-за недостаточного количества достоверных подписей.