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РИА Новости

В Одесской области два человека погибли из-за взрыва гранаты в больнице

20:49, 6 августа 2019
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© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Граната взорвалась в районной больнице Одесской области Украины, погибли два человека, передает во вторник агентство УНИАН со ссылкой на полицию области.
"Граната взорвалась в пищеблоке Раздельнянской центральной районной больницы. По предварительным данным, погибли два человека", - говорится в сообщении.
На месте работает оперативно-следственная группа.
По предварительным данным полиции, к сотруднице пищеблока больницы пришел сожитель, закрыл дверь, после чего произошел взрыв. "Событие квалифицировано по статье "умышленное убийство", - говорится в сообщении областного управления Национальной полиции.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.
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