В Одесской области два человека погибли из-за взрыва гранаты в больнице

По предварительным данным полиции, к сотруднице пищеблока больницы пришел сожитель, закрыл дверь, после чего произошел взрыв. "Событие квалифицировано по статье "умышленное убийство", - говорится в сообщении областного управления Национальной полиции.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Главный военный прокурор страны Анатолий Матиос заявил, что на Украине изъяли уже десятки тысяч единиц боевого оружия, которое было вывезено из Донбасса за время военной операции. Каждый ее участник привозит с собой оружие после службы, отметил он.