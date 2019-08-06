Омбудсмен прокомментировал иск о лишении родительских прав из-за митинга

"Я считаю, что детей брать на митинги не надо, как и на рок-концерты: много людей, ребенок может испугаться. Это одна сторона вопроса. Но даже если там был риск, это не повод для лишения родительских прав. Мы стараемся сохранять семьи и в очень тяжелых ситуациях, стараемся работать до последнего - помогать семье и вытаскивать ее из этого положения, а не рубить с плеча, потому что ребенку все-таки лучше в семье", - сказал Бунимович.