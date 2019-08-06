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РИА Новости

Омбудсмен прокомментировал иск о лишении родительских прав из-за митинга

20:48, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКруглый стол на тему: "Яркое будущее для детей"
Круглый стол на тему: Яркое будущее для детей
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Помогать семье нужно до последнего и лишать прав родителей за то, что они взяли ребенка на митинг - не верно, даже если был какой-то риск, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном и передали его другому человеку.
"Я считаю, что детей брать на митинги не надо, как и на рок-концерты: много людей, ребенок может испугаться. Это одна сторона вопроса. Но даже если там был риск, это не повод для лишения родительских прав. Мы стараемся сохранять семьи и в очень тяжелых ситуациях, стараемся работать до последнего - помогать семье и вытаскивать ее из этого положения, а не рубить с плеча, потому что ребенку все-таки лучше в семье", - сказал Бунимович.
Супружеская пара пришла на не согласованный с властями митинг, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. При этом, по данным прокуратуры, у отца, имеющего временную регистрацию, нет права голоса на выборах в Мосгордуму.
В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
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