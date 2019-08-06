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РИА Новости

Мальчик, рассказавший об утонувшем детсаде, сделал для Путина тигренка

20:40, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийСемья, пострадавшая в результате наводнения в Иркутской области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Семья, пострадавшая в результате наводнения в Иркутской области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Шестилетний Матвей Сафронов из иркутского Тулуна, который рассказал Владимиру Путину о попавшем в зону подтопления детсаде, приготовил для главы государства подарок – игрушечного тигренка, сделанного собственными руками.
Путин в июле осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний Матвей рассказал президенту, что он пойдет в садик, который утонул, но его ремонтируют. Однако позже стало известно, что садик восстановлению не подлежит. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.
Матвей также был среди приглашенных на встречу с президентом в Кремле и посетивших парад ВМФ в Петербурге. После этого семья мальчика отправилась в сочинский санаторий, куда к ним пришел пообщаться глава государства. Кадры беседы были показаны в эфире "Россия 24".
Сначала президент поговорил с родителями детей, а затем подошел к столикам, где дети занимались творчеством. Он увидел Матвея и поприветствовал его.
"Матвей Николаевич, здравствуйте. Как тебе тут, нравится?" - поинтересовался президент.
Матвей ответил, что ему все нравится. Затем Путин поинтересовался, чем ребенок занят.
"Я для вас подарок сделал", - сказал Матвей.
Глава государства был приятно удивлен.
"Да ладно! А что это, тигренок? Спасибо большое! Давай закончишь, а потом передашь", - предложил Путин.
Матвей согласился, поскольку краске, которой была разукрашена заготовка игрушки, нужно еще высохнуть. После этого президент пожелал всем ребятам хорошего отдыха и попрощался.
Вы Путин?: президент посетил пострадавших от наводнения в Иркутской области
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Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинИркутская областьОбщество
Популярные комментарии
Надо же как то поднимать упавший рейтинг.
6 августа, 21:55
mdmiguel dios
600016
Ну да на детях хорошо выезжать... Мозг расслабляется и более подвержен манипуляциям...
6 августа, 22:02
Ксюша Дорофеева
400016
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