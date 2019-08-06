Мальчик, рассказавший об утонувшем детсаде, сделал для Путина тигренка

Семья, пострадавшая в результате наводнения в Иркутской области, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Шестилетний Матвей Сафронов из иркутского Тулуна, который рассказал Владимиру Путину о попавшем в зону подтопления детсаде, приготовил для главы государства подарок – игрушечного тигренка, сделанного собственными руками.

Путин в июле осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний Матвей рассказал президенту, что он пойдет в садик, который утонул, но его ремонтируют. Однако позже стало известно, что садик восстановлению не подлежит. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

Путин встретился в Сочи с Матвеем Николаевичем из Тулуна. Мальчик своими руками сделал для президента подарок.



Матвей: я для Вас подарок сделал

Путин: да ладно! Это тигренок? pic.twitter.com/9NpmONKfvl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 августа 2019 г.

Матвей также был среди приглашенных на встречу с президентом в Кремле и посетивших парад ВМФ в Петербурге. После этого семья мальчика отправилась в сочинский санаторий, куда к ним пришел пообщаться глава государства. Кадры беседы были показаны в эфире "Россия 24"

Сначала президент поговорил с родителями детей, а затем подошел к столикам, где дети занимались творчеством. Он увидел Матвея и поприветствовал его.

"Матвей Николаевич, здравствуйте. Как тебе тут, нравится?" - поинтересовался президент.

Матвей ответил, что ему все нравится. Затем Путин поинтересовался, чем ребенок занят.

"Я для вас подарок сделал", - сказал Матвей.

Глава государства был приятно удивлен.

"Да ладно! А что это, тигренок? Спасибо большое! Давай закончишь, а потом передашь", - предложил Путин.