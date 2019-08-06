Мальчик, рассказавший об утонувшем детсаде, сделал для Путина тигренка

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Шестилетний Матвей Сафронов из иркутского Тулуна, который рассказал Владимиру Путину о попавшем в зону подтопления детсаде, приготовил для главы государства подарок – игрушечного тигренка, сделанного собственными руками.
Путин в июле осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне. Он пообщался с мальчиком, дом семьи которого был разрушен наводнением. Шестилетний Матвей рассказал президенту, что он пойдет в садик, который утонул, но его ремонтируют. Однако позже стало известно, что садик восстановлению не подлежит. Глава государства обещал вновь приехать в регион, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.
Путин встретился в Сочи с Матвеем Николаевичем из Тулуна. Мальчик своими руками сделал для президента подарок.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 августа 2019 г.
Матвей: я для Вас подарок сделал
Путин: да ладно! Это тигренок? pic.twitter.com/9NpmONKfvl
Матвей также был среди приглашенных на встречу с президентом в Кремле и посетивших парад ВМФ в Петербурге. После этого семья мальчика отправилась в сочинский санаторий, куда к ним пришел пообщаться глава государства. Кадры беседы были показаны в эфире "Россия 24".
Сначала президент поговорил с родителями детей, а затем подошел к столикам, где дети занимались творчеством. Он увидел Матвея и поприветствовал его.
"Матвей Николаевич, здравствуйте. Как тебе тут, нравится?" - поинтересовался президент.
Матвей ответил, что ему все нравится. Затем Путин поинтересовался, чем ребенок занят.
"Я для вас подарок сделал", - сказал Матвей.
Глава государства был приятно удивлен.
"Да ладно! А что это, тигренок? Спасибо большое! Давай закончишь, а потом передашь", - предложил Путин.
Матвей согласился, поскольку краске, которой была разукрашена заготовка игрушки, нужно еще высохнуть. После этого президент пожелал всем ребятам хорошего отдыха и попрощался.