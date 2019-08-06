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РИА Новости

Премьер Бельгии прокомментировал доклад ООН о рисках новых терактов

20:22, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс
Министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Глава МИД и минобороны Бельгии Дидье Рейндерс считает, что доклад ООН о рисках новых терактов хоть и небезоснователен, так как опасность нападений действительно сохраняется, однако не стоит бояться "больше, чем вчера".
Ранее в докладе СБ ООН говорилось об опасности нападений до конца этого года со стороны иностранных боевиков террористической группировки "Исламское государство*".
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"Нет ничего аномального в предположении, что в ближайшие месяцы на территории Европы по-прежнему сохранится опасность. Однако каждый раз, когда публикуется такой отчет, он привлекает внимание к рискам, с которыми мы сегодня по-прежнему сталкиваемся", - прокомментировал Рейндерс сообщения в эфире радио Bel RTL.
По его словам, в докладе "содержится информация от различных национальных служб, и если вы перейдете на сайт кризисного центра в Бельгии, то увидите, что мы даем ту же информацию".
Он призвал не поддаваться панике. "Конечно, нет оснований полагать, что сегодня в Европе и, в частности, в Бельгии нет никакого террористического риска. Мы очень внимательны к ситуации… Угроза реальна, но это не значит, что сегодня нужно больше бояться, чем вчера", - отметил он.
Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя утром 22 марта 2016 года. Третий взрыв произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов погибли 32 человека, 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*".
* запрещенная в России террористическая организация
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Дидье РейндерсСовет Безопасности ООНБельгияЕвропаООНВ мире
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