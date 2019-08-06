Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T20:12Z
https://ria.ru/20190806/1557235118.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155722/66/1557226677_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_111e62701ba7d2d31cc1efdc3175cad3.jpg
РИА Новости

Названа причина смерти Аллы Вербер

20:12, 6 августа 2019
136530
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Фешн-директор ЦУМ Алла Вербер умерла от инфаркта, рассказал агентству городских новостей "Москва" ее друг и журналист Олег Шаран.
Ранее также сообщалось, что Вербер госпитализировали накануне из-за сепсиса – заражения крови.
Вербер умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми на 62 году жизни. В ЦУМ она занималась закупкой товара для престижных российских магазинов, а также формировала новых коллекций.
Вице-президент компании Mercury Ltd, директор ЦУМа Алла Вербер
Вчера, 18:39
"С ней всегда хотелось общаться…". Не стало Аллы ВерберУшла из жизни фэшн-директора ЦУМа и вице-президент ювелирной марки Mercury Алла Вербер. В эфире радио Sputnik стилист, телеведущий, эксперт моды Владислав Лисовец поделился своими воспоминаниями об этой удивительной женщине.

Биография Аллы Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Окончила университет в Торонто.
В 1976 году с семьей эмигрировала из СССР в Рим, затем переехала в Монреаль, где работала в магазине готового платья и начала делать карьеру в фэшн-бизнесе. С 1980-х годов работала в сфере фэшн-ритейла в разных городах мира, в качестве байера посещала показы мод, на которых выбирала образцы и запускала их в производство на фабриках в Гонконге.
Вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Вчера, 18:08
Друзья вспоминают Аллу Вербер
В 1984 году переехала в Торонто, где открыла свой первый магазин, бутик итальянской одежды Katia of Italy. В 1989 году вернулась в СССР. С 1993 года работала в торговом доме "Москва", где отвечала за закупку женских коллекций одежды. В 1994 году заняла пост вице-президента ювелирной компании Mercury.
В 2003 году Алла Вербер получила должность фэшн-директора ЦУМа. В ее обязанности входила закупка товара для престижных российских магазинов и формирование новых коллекций. Благодаря ее работе в Москве были открыты бутики мировых брендов Dolce 'n Gabbana, Gucci, Prada, Brioni.
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Вчера, 19:05
Филипп Киркоров поражен внезапной смертью Аллы Вербер
3615101131164
Обсудить 10
РоссияИталияОбщество
Популярные комментарии
До сего момента о ней не слышал...
6 августа, 20:55
ЮВЮрий Владимирович
3250011
Вы Соловьёва видимо смотрите .
6 августа, 21:18
Отряды Путина
3200518
Рекомендуем
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
РИА
Новости
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Лента
новостей
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Биография Аллы Вербер
Сотрудники пожарной службы в районе воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы на складе хранения артиллерийских боеприпасов. Стоп-кадр с видео
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Последствия ливня в Димитровграде
В Ульяновской области сильный ливень повалил деревья и подтопил дома
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
Тилль Линдеманн не уехал из России после шоу
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
22:38На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар
22:26Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Лента новостейМолния