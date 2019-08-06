Названа причина смерти Аллы Вербер

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Фешн-директор ЦУМ Алла Вербер умерла от инфаркта, рассказал агентству городских новостей " Фешн-директор ЦУМ Алла Вербер умерла от инфаркта, рассказал агентству городских новостей " Москва " ее друг и журналист Олег Шаран.

Ранее также сообщалось, что Вербер госпитализировали накануне из-за сепсиса – заражения крови.

Вербер умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми на 62 году жизни. В ЦУМ она занималась закупкой товара для престижных российских магазинов, а также формировала новых коллекций.

Биография Аллы Вербер

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Константиновна Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Окончила университет в Торонто.

В 1976 году с семьей эмигрировала из СССР в Рим, затем переехала в Монреаль, где работала в магазине готового платья и начала делать карьеру в фэшн-бизнесе. С 1980-х годов работала в сфере фэшн-ритейла в разных городах мира, в качестве байера посещала показы мод, на которых выбирала образцы и запускала их в производство на фабриках в Гонконге.

В 1984 году переехала в Торонто, где открыла свой первый магазин, бутик итальянской одежды Katia of Italy. В 1989 году вернулась в СССР. С 1993 года работала в торговом доме "Москва", где отвечала за закупку женских коллекций одежды. В 1994 году заняла пост вице-президента ювелирной компании Mercury.