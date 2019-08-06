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РИА Новости

В Словении потребовали отставки министра Зайца из-за диких зверей

20:12, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВолк в Московском зоопарке
Волк в Московском зоопарке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 6 авг – РИА Новости. Профсоюз фермеров Словении (SKS) назначил на 10 августа протестную акцию с требованием отставки министра окружающей среды Симона Зайца из-за участившихся нападений хищников на домашний скот.
Волки напали на стадо овец в ночь на понедельник в районе города Пивка на юго-западе Словении и убили 10 животных. По данным словенской государственной службы лесов, всего с начала года до конца июня хищники напали на 516 домашних животных, среди которых овцы, коровы, ослы и даже кони, что в два раза больше показателей прошлого года.
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Профсоюз фермеров назначил на 10 августа общенациональную акцию протеста под девизом "Словения не будет зверинцем". Требования фермеров поддержала близкая их профсоюзу Словенская народная партия (SLS).
"Мы также поддерживаем требование об отставке министра окружающей среды, господина Симона Зайца из-за объективной ответственности за недопустимое состояние, вызванное ежедневными нападениями диких зверей", - сообщила партия на своем сайте.
Правительство, несмотря на протесты экологов, в июне разрешило отстрел 175 медведей и 11 волков, но, по мнению понесших убытки фермеров, этого недостаточно. На протестную акцию в городе Велике Лашче позваны все фермеры страны, которые "пострадали от нападений диких зверей и все люди, кто хочет поддержать борьбу за безопасную, культурную и густонаселенную местность".
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