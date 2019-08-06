В Словении потребовали отставки министра Зайца из-за диких зверей

БЕЛГРАД, 6 авг – РИА Новости. Профсоюз фермеров Словении (SKS) назначил на 10 августа протестную акцию с требованием отставки министра окружающей среды Симона Зайца из-за участившихся нападений хищников на домашний скот.

Волки напали на стадо овец в ночь на понедельник в районе города Пивка на юго-западе Словении и убили 10 животных. По данным словенской государственной службы лесов, всего с начала года до конца июня хищники напали на 516 домашних животных, среди которых овцы, коровы, ослы и даже кони, что в два раза больше показателей прошлого года.

Профсоюз фермеров назначил на 10 августа общенациональную акцию протеста под девизом "Словения не будет зверинцем". Требования фермеров поддержала близкая их профсоюзу Словенская народная партия (SLS).

"Мы также поддерживаем требование об отставке министра окружающей среды, господина Симона Зайца из-за объективной ответственности за недопустимое состояние, вызванное ежедневными нападениями диких зверей", - сообщила партия на своем сайте.