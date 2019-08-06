Режиссер Красовский раскрыл детали конфликта с продюсерами фильма "Элефант"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Режиссер и автор сценария фильма "Элефант" Алексей Красовский убрал свое имя из титров, так как, по его словам, от первоначального замысла ничего не осталось.

Ранее актер и продюсер фильма "Элефант" Алексей Гуськов рассказал в интервью РИА Новости, что режиссер фильма Красовский решил снять свою фамилию из титров из-за творческих расхождений с продюсерами, в частности, из-за монтажа картины.

"Отдавая бесплатно сценарий, я рассчитывал, что сохраню контроль над финальной версией фильма, что, в свою очередь, закреплено в договоре: фильм должны согласовывать с его автором, но продюсеры, очевидно, решили, что раз режиссер и автор сценария это один человек, то можно нарушить авторские права", - рассказал РИА Новости Красовский.

С его слов, по договору с режиссером продюсеры были обязаны согласовывать смету, но он до сих пор не видел ее.

"Не исключаю, что фильм целиком снят исключительно за государственный счет, и тогда мне тем более удивительно, что продюсеры считают, что имеют больше прав чем человек, придумавший и реализовавший эту историю", - сказал режиссер.

Красовский отметил, что "фильм подавался в разделе "авторское кино", но от первоначального замысла мало чего осталось"

"Сцены переставлены местами, четыре из них удалены совсем, в других нет финала, из трагикомедии продюсеры решили делать драму, и это решение со мной никто не согласовывал", - резюмировал режиссер.