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РИА Новости
Культура

Режиссер Красовский раскрыл детали конфликта с продюсерами фильма "Элефант"

20:08, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон"
Церемония вручения премии Гильдии киноведов и кинокритиков Белый слон
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Режиссер и автор сценария фильма "Элефант" Алексей Красовский убрал свое имя из титров, так как, по его словам, от первоначального замысла ничего не осталось.
Ранее актер и продюсер фильма "Элефант" Алексей Гуськов рассказал в интервью РИА Новости, что режиссер фильма Красовский решил снять свою фамилию из титров из-за творческих расхождений с продюсерами, в частности, из-за монтажа картины.
"Отдавая бесплатно сценарий, я рассчитывал, что сохраню контроль над финальной версией фильма, что, в свою очередь, закреплено в договоре: фильм должны согласовывать с его автором, но продюсеры, очевидно, решили, что раз режиссер и автор сценария это один человек, то можно нарушить авторские права", - рассказал РИА Новости Красовский.
С его слов, по договору с режиссером продюсеры были обязаны согласовывать смету, но он до сих пор не видел ее.
"Не исключаю, что фильм целиком снят исключительно за государственный счет, и тогда мне тем более удивительно, что продюсеры считают, что имеют больше прав чем человек, придумавший и реализовавший эту историю", - сказал режиссер.
Красовский отметил, что "фильм подавался в разделе "авторское кино", но от первоначального замысла мало чего осталось"
"Сцены переставлены местами, четыре из них удалены совсем, в других нет финала, из трагикомедии продюсеры решили делать драму, и это решение со мной никто не согласовывал", - резюмировал режиссер.
Фильм был представлен на фестивале в Выборге и выйдет в прокат 19 сентября.
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