Fitch улучшило прогноз по рейтингу "Мосэнерго" до позитивного

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу "Мосэнерго" до позитивного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в местной и иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-".

"Мы ожидаем, что скорректированный чистый леверидж средств от операционной деятельности (FFO) будет отрицательным, и покрытие платежей будет сильным в течение 2019-2023 годов на фоне низкого уровня долга", - отмечается в релизе агентства.

Агентство также отметило, что сильный бизнес-профиль "Мосэнерго" обусловлен доминирующим положением на рынке продажи электроэнергии и тепла в Москве и ее окрестностях.

Fitch ожидает, что новый механизм стимулирования модернизации мощностей тепловых электростанций, предложенный Минэнерго России, будет поддерживать EBITDA теплогенерирующих компаний после 2021 года.