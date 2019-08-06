Fitch улучшило прогноз по рейтингу "Мосэнерго" до позитивного

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по рейтингу "Мосэнерго" до позитивного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в местной и иностранной валюте подтвержден на уровне "BBB-".
"Мы ожидаем, что скорректированный чистый леверидж средств от операционной деятельности (FFO) будет отрицательным, и покрытие платежей будет сильным в течение 2019-2023 годов на фоне низкого уровня долга", - отмечается в релизе агентства.
Агентство также отметило, что сильный бизнес-профиль "Мосэнерго" обусловлен доминирующим положением на рынке продажи электроэнергии и тепла в Москве и ее окрестностях.
Fitch ожидает, что новый механизм стимулирования модернизации мощностей тепловых электростанций, предложенный Минэнерго России, будет поддерживать EBITDA теплогенерирующих компаний после 2021 года.
В состав "Мосэнерго" входят 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт и тепловой мощностью 43 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии. "Газпром энергохолдингу" принадлежит 53,5% в уставном капитале "Мосэнерго", правительству Москвы - 26,45%.