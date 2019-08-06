Грузовой космический корабль Cygnus покинул МКС

ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС), он продолжит работать на орбите до декабря для запуска малых спутников и дополнительных экспериментов, сообщили в НАСА.

Механический манипулятор CanadArm 2 "отпустил" находившийся на орбите более трех месяцев корабль в 19.15 мск. Команду на отстыковку грузовика дали бортинженеры МКС астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук. После отстыковки на три минуты были включены двигатели корабля, чтобы отвести грузовик на безопасное расстояние от станции. Ведущая трансляции НАСА сообщила, что приблизительно через 10 минут после отстыковки корабль покинул 200-метровую зону безопасности вокруг МКС.

Одноразовый космический корабль стартовал на МКС в апреле и завершает свою грузовую миссию, забрав со станции отработанные материалы.

Вторичная миссия корабля официально начнется приблизительно через 24 часа после того, как он покинул станцию. Как сообщило НАСА, в среду с борта грузового корабля будет запущена группа малых спутников. Планируется, что еще месяц спустя будет испытан новейший инструмент НАСА Seeker Robotic External CubeSat Inspection Vehicle, предназначенный для внешней проверки беспилотных космических кораблей. Небольшой зонд будет маневрировать вокруг Cygnus и фотографировать его внешнюю поверхность, затем передавать снимки на бортовой компьютер корабля для последующей передачи их на Землю.