Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T19:49Z
https://ria.ru/20190806/1557234540.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/139945/98/1399459870_0:110:1600:1010_1036x0_80_0_0_5e58368988e195698349199ca332eab9.jpg
РИА Новости

Грузовой космический корабль Cygnus покинул МКС

19:49, 6 августа 2019
364
© Фото : Роскосмос/Олег СкрипочкаАмериканский грузовой корабль Cygnus OA-6
Американский грузовой корабль Cygnus OA-6
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
Американский грузовой корабль Cygnus OA-6. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus отстыковался от Международной космической станции (МКС), он продолжит работать на орбите до декабря для запуска малых спутников и дополнительных экспериментов, сообщили в НАСА.
Механический манипулятор CanadArm 2 "отпустил" находившийся на орбите более трех месяцев корабль в 19.15 мск. Команду на отстыковку грузовика дали бортинженеры МКС астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук. После отстыковки на три минуты были включены двигатели корабля, чтобы отвести грузовик на безопасное расстояние от станции. Ведущая трансляции НАСА сообщила, что приблизительно через 10 минут после отстыковки корабль покинул 200-метровую зону безопасности вокруг МКС.
Корабль Прогресс МС-10
31 июля, 18:36
Космический грузовик "Прогресс МС-12" установил рекорд времени полета к МКС
Одноразовый космический корабль стартовал на МКС в апреле и завершает свою грузовую миссию, забрав со станции отработанные материалы.
Вторичная миссия корабля официально начнется приблизительно через 24 часа после того, как он покинул станцию. Как сообщило НАСА, в среду с борта грузового корабля будет запущена группа малых спутников. Планируется, что еще месяц спустя будет испытан новейший инструмент НАСА Seeker Robotic External CubeSat Inspection Vehicle, предназначенный для внешней проверки беспилотных космических кораблей. Небольшой зонд будет маневрировать вокруг Cygnus и фотографировать его внешнюю поверхность, затем передавать снимки на бортовой компьютер корабля для последующей передачи их на Землю.
Кораблю предстоит провести еще несколько экспериментов на орбите, в том числе показать способность его владельца – компании Northrop Grumman, оперировать сразу двумя однотипными кораблями на орбите. Ожидается, что миссия Cygnus завершится 11 декабря 2019 года, когда корабль по завершении всех экспериментов сгорит при входе в верхние слои атмосферы Земли.
Возьмут ли меня в космонавты?
28 июля 2017, 09:57
Возьмут ли меня в космонавты?Пройдите тест на Ria.ru и узнайте, каковы ваши шансы стать космонавтом.
400000
Обсудить 1
Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАРИА Наука
Рекомендуем
Сборочная линия низкопольных трамваев на Усть-Катавском вагоностроительном заводе
Рогозин освободил Центр Хруничева от производства трамваев
РИА
Новости
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступает на конференции, посвященной памяти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. 20 февраля 2019
Президент Южной Осетии рассказал журналистам анекдот про американскую нефть
Космический аппарат Метеор-М
Работу спутника "Метеор-М" восстановили после сбоя
Самолет ИЛ-76
Уничтоженный в Ливии Ил-76 с боеприпасами был арендован на Украине
Лента
новостей
Флаг у Штаб-квартиры ООН
Венесуэла попросила у генсека ООН защиты от действий США
Фотография залежей глины, открытых марсоходом Curiosity на склонах горы Шарп в кратере Гейл
Ровер НАСА нашел следы разливов марсианских рек и озер
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране
Министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс
Премьер Бельгии прокомментировал доклад ООН о рисках новых терактов
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
В "Роскосмосе" параллельно со SpaceX снизили цены на запуск малых спутников
Старт ракеты-носителя Протон-М с Байконура
Разгонный блок "Бриз-М" увели с целевой орбиты спутника Минобороны
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран выступил за свободу судоходства в Ормузском проливе
Круглый стол на тему: Яркое будущее для детей
Омбудсмен прокомментировал иск о лишении родительских прав из-за митинга
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
"Слуга народа" намерена требовать принятия закона об импичменте
Фрагмент космической паутины в мире холодной (сверху) и теплой (снизу) темной материи
Астрофизики выяснили, как найти следы "теплой" темной материи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
22:38На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар
Лента новостейМолния