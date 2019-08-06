В Челябинской области реконструируют пострадавшую от землетрясения больницу

КАТАВ-ИВАНОВСК (Челябинская область), 6 авг – РИА Новости. Катав-Ивановскую районную больницу Челябинской области, пострадавшую после землетрясения в 2018 году и находящуюся в неудовлетворительном состоянии, полностью реконструируют, сообщил врио главы региона Алексей Текслер.

Текслер во вторник посетил Катав-Ивановский муниципальный район, где побывал на местном предприятии и провел встречу с жителями.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе 5 сентября прошлого года в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра. Ущерб был оценен в 38 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что району власти региона направляли 4 миллиона рублей на ремонт домов жителей и учреждений, пострадавших после землетрясений.

"Больница после землетрясения находится в неудовлетворительном состоянии. Решение о том, что полностью ее реконструируем, принято. Проектно-сметная документация будет в ближайшее время подготовлена, и мы начнем ремонт", - сказал Текслер на встрече с жителями.

Также, добавил он, решается вопрос, связанный с оборудованием – перечень подготовит главврач больницы, список будет передан министру здравоохранения области.

Кроме того, планируется решать вопросы укомплектования больницы кадрами – "врачи не поедут в больницу, где трескаются стены", пояснил он.

Текслер не уточнил, какие средства могут быть направлены на реконструкцию больницы.

По словам врача-кардиолога райбольницы Катав-Ивановска Марины Малаховой, острым является вопрос с кадрами в больнице. "В больнице работает много врачей пенсионного возраста, и если что-то с ними случится, то замены нет", - пояснила она на встрече с жителями. Текслер сообщил, что проблема кадров в медучреждениях региона "архисерьезная". "В Челябинской области не хватает 3 тысяч врачей. Проблему будем решать – это и материальное стимулирование, и видение того, как будет развиваться молодой специалист ... И такие меры будут еще", - сказал глава региона.