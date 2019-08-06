Уничтоженный в Ливии Ил-76 с боеприпасами был арендован на Украине

КАИР, 6 авг - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ил-76, уничтоженный силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара в аэропорту города Мисрата, был арендован у украинской компании, сообщили РИА Новости в офисе официального представителя ЛНА.
Ранее в ЛНА сообщили об уничтожении военно-транспортного самолета Ил-76 с боеприпасами после его приземления в аэропорту города Мисрата.
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"Этот самолет прилетел из Турции, арендован он был у украинской компании", - заявили в офисе спикера ЛНА.
Ранее официальный представитель ЛНА обвинил турецких военных в участии в боях за Триполи на стороне правительства национального согласия, руководимого Файезом Сарраджем. По его словам, турецкие беспилотные аппараты были задействованы при взятии города Гарьян.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.