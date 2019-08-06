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РИА Новости

Украина нашла "альтернативу" российскому топливу

19:24, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.
Герус отметил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25 процентов, а ремонт, запланированный на сентябрь, перенесет на октябрь.
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"Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц", — сказал представитель президента.
Он добавил, что также увеличатся поставки топлива из Литвы и других стран Евросоюза. Вместе с тем, по его словам, украинские нефтеперерабатывающие заводы показывают определенный, хотя и незначительный рост производства.
"Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза", — сказал он.
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Следующие три месяца, по словам Геруса, будут "абсолютно стабильные и спокойные".
"В октябре сезонный спрос снижается, и потребление дизеля будет дальше сокращаться, в октябре-ноябре уже будут более низкие показатели того, что нам потребуется", — пояснил он.
Герус отметил, что Украина не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России, так как это может вызвать рост розничных цен. Вместе с тем он не исключил, что Москва может прибегнуть к таким мерам.
"Мы понимаем, что Россия такое решение может принять, и она иногда дает разрешения, иногда не дает разрешения, иногда дает разрешения не на весь объем, потом увеличивает эти разрешения", - заявил представитель Зеленского.
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По его словам, Россия ведет себя непрогнозируемо и нестабильно. Он заявил, что Украина хочет с помощью разумных действий уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинского рынка.
С 1 августа правительство Украины ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо. Крупнейшие импортеры уже заявили, что прекратят из-за этого поставки из России.
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РоссияУкраина
Популярные комментарии
Ну так всем известно,Белоруссия великая нефтедобывающая держава, у кого ещё покупать как не у них.)))
6 августа, 19:44
Александр Матвеев
73420013
Ждем возмущения Лукашенко о "несправедливости цены" на нефть и все виды топлива для "наших белорусских партнеров"!))
6 августа, 21:15
Дмитрий
68140101
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