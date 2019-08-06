Украина нашла "альтернативу" российскому топливу

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украина намерена заменить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.

Герус отметил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в августе и сентябре увеличит поставки на Украину на 25 процентов, а ремонт, запланированный на сентябрь, перенесет на октябрь.

"Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц", — сказал представитель президента.

Он добавил, что также увеличатся поставки топлива из Литвы и других стран Евросоюза. Вместе с тем, по его словам, украинские нефтеперерабатывающие заводы показывают определенный, хотя и незначительный рост производства.

"Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, со стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза", — сказал он.

Следующие три месяца, по словам Геруса, будут "абсолютно стабильные и спокойные".

"В октябре сезонный спрос снижается, и потребление дизеля будет дальше сокращаться, в октябре-ноябре уже будут более низкие показатели того, что нам потребуется", — пояснил он.

Герус отметил, что Украина не планирует полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России, так как это может вызвать рост розничных цен. Вместе с тем он не исключил, что Москва может прибегнуть к таким мерам.

"Мы понимаем, что Россия такое решение может принять, и она иногда дает разрешения, иногда не дает разрешения, иногда дает разрешения не на весь объем, потом увеличивает эти разрешения", - заявил представитель Зеленского.

По его словам, Россия ведет себя непрогнозируемо и нестабильно. Он заявил, что Украина хочет с помощью разумных действий уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинского рынка.