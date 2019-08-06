Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T19:24Z
https://ria.ru/20190806/1557233927.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153062/33/1530623357_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_74d5392986763049d992e7a7dc385eef.jpg
РИА Новости

В Танзании девять человек выжили при падении легкомоторного самолета

19:23, 6 августа 2019
412
CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200TЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет
CC BY 2.0 / velodenz / Piper PA-34-200T
Легкомоторный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При падении легкомоторного самолета в Танзании девять человек выжили, по крайней мере шесть из них получили ранения, передают местные СМИ.
Газета Mwananchi со ссылкой на полицию сообщает, что самолет направлялся из танзанийского острова Мафия в Индийском океане в аэропорт города Дар-эс-Салам.
"Верно, что самолет компании Tropical Air Zanzibar упал на (острове - ред.) Мафия… На его борту было девять пассажиров, никто не умер, но шесть человек пострадали", - заявил изданию командир полицейского округа Руфиджи Онесмо Льянга.
По его словам, пассажиры смогли выбраться из загоревшегося самолета, хотя огонь уничтожил весь багаж внутри салона. Он добавил, что пострадавших доставили в больницу.
В свою очередь главврач острова Мафия Зубери Алли Нзиге сообщил телеканалу ITV, что при крушении самолета пострадали семь человек, у одного из них было обнаружено много ожогов на теле.
301110
Обсудить 1
Дар-эс-СаламТанзанияВ мире
Рекомендуем
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Южной Осетии заявил, что республика должна войти в состав России
РИА
Новости
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
В США прокомментировали нарушение режима прекращения огня на Украине
Сотрудники полиции Майами
В Майами обстреляли участницу рэп-дуэта City Girls
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выступает на конференции, посвященной памяти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. 20 февраля 2019
Президент Южной Осетии рассказал журналистам анекдот про американскую нефть
Лента
новостей
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Самолет ИЛ-76
Уничтоженный в Ливии Ил-76 с боеприпасами был арендован на Украине
Полиция Мексики
Монетный двор Мексики ограбили на 2,6 миллиона долларов
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
"Слуга народа" намерена требовать принятия закона об импичменте
В Театре Кошек Юрия Куклачёва
В Калининграде задержали мужчину, похитившего кота бывшей сожительницы
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал срочно вывести из-под санкций социальную сферу Венесуэлы
Виктор Медведчук
Медведчук пообещал быть союзником любой политсилы, желающей мира в Донбассе
Вид на Гурзуф
В России ответили на заявление Столтенберга о возвращении Крыма
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
В ДНР заявили, что силовики обстреляли из минометов окраины Горловки
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алеппо
Боевики 25 раз обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД призвал прекратить раскручивание санкционной спирали против Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
22:38На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар
Лента новостейМолния