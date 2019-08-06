В Танзании девять человек выжили при падении легкомоторного самолета

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. При падении легкомоторного самолета в Танзании девять человек выжили, по крайней мере шесть из них получили ранения, передают местные СМИ.

Газета Mwananchi со ссылкой на полицию сообщает, что самолет направлялся из танзанийского острова Мафия в Индийском океане в аэропорт города Дар-эс-Салам.

"Верно, что самолет компании Tropical Air Zanzibar упал на (острове - ред.) Мафия… На его борту было девять пассажиров, никто не умер, но шесть человек пострадали", - заявил изданию командир полицейского округа Руфиджи Онесмо Льянга.

По его словам, пассажиры смогли выбраться из загоревшегося самолета, хотя огонь уничтожил весь багаж внутри салона. Он добавил, что пострадавших доставили в больницу.