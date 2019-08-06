Бойфренд Кайли Дженнер засыпал ее особняк лепестками роз

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Известная модель, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер показала на видео в Инстаграме, какой сюрприз ей преподнес бойфренд, музыкант Трэвис Скотт.

"Сторми, посмотри на это", - говорит Дженнер, обращаясь к полуторогодовалой дочери, которая играла с лепестками.

Скотт оставил открытку, на которой написал: "С днем рождения! Это только начало. Люблю".