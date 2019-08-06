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РИА Новости
Культура

Бойфренд Кайли Дженнер засыпал ее особняк лепестками роз

23:47, 6 августа 2019
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© AFP 2019 / Angela WeissРэпер Трэвис Скотт и модель Кайли Дженнер
Рэпер Трэвис Скотт и модель Кайли Дженнер
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Известная модель, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер показала на видео в Инстаграме, какой сюрприз ей преподнес бойфренд, музыкант Трэвис Скотт.
"Сторми, посмотри на это", - говорит Дженнер, обращаясь к полуторогодовалой дочери, которая играла с лепестками.
Скотт оставил открытку, на которой написал: "С днем рождения! Это только начало. Люблю".
Музыкант решил поздравить Кайли Дженнер, которой исполнится 22 года десятого августа, за несколько дней до праздника.
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