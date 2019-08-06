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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД призвал срочно вывести из-под санкций социальную сферу Венесуэлы

18:52, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва призывает срочно вывести из-под торговых и санкционных барьеров социально-гуманитарную сферу Венесуэлы, а не плодить новые ограничения в отношении Каракаса, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .
Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

"Россия призывает отказаться от нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров. Нужно срочно вывести из-под торговых и санкционных барьеров социально-гуманитарную сферу, а не плодить новые рестрикции", - сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ.

"Страны, действительно заинтересованные в возвращении Венесуэлы на путь процветания, должны строго следовать Уставу ООН и содействовать поиску путей политического урегулирования кризисной ситуации в Венесуэле. Ключевым элементом этого процесса должен являться внутривенесуэльский диалог ведущих политических сил, готовых поставить судьбы страны и ее народа выше личных амбиций", - рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .
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