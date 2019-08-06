МИД призвал срочно вывести из-под санкций социальную сферу Венесуэлы

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва призывает срочно вывести из-под торговых и санкционных барьеров социально-гуманитарную сферу Венесуэлы, а не плодить новые ограничения в отношении Каракаса, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

"Россия призывает отказаться от нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров. Нужно срочно вывести из-под торговых и санкционных барьеров социально-гуманитарную сферу, а не плодить новые рестрикции", - сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ.