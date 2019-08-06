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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД призвал прекратить раскручивание санкционной спирали против Венесуэлы

18:52, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Москва выступает против блокировки Вашингтоном активов Венесуэлы, нужно прекратить раскручивание санкционной спирали в отношении Каракаса, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во вторник Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.
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Эксперты прокомментировали блокировку США активов Венесуэлы
"Ясно, что американские стратеги просчитались в своих оценках уровня поддержки народом законного президента (Николаса Мадуро – ред.), его готовности отстаивать подлинную независимость своей страны. После многочисленных провалов вооруженных захватов власти в Венесуэле Вашингтон делает ставку на усугубление социально-экономической ситуации, руководствуясь принципом "чем хуже, тем лучше". Что бы ни заявляли США, эти жестокие рестрикции неизбирательного действия бьют, прежде всего, по наиболее уязвимым слоям населения – пожилым и больным людям, детям. По оценкам известного экономиста Сакса, от американских так называемых санкций погибло уже более 40 тысяч венесуэльцев. Народ этой страны виноват лишь в том, что поддерживает неугодного Вашингтону лидера", - рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы последовательно выступаем против раскручивания "санкционной спирали", оставаясь ответственным участником мирового сообщества и надежным партнером для всех стран", - сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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