МИД призвал прекратить раскручивание санкционной спирали против Венесуэлы

"Ясно, что американские стратеги просчитались в своих оценках уровня поддержки народом законного президента (Николаса Мадуро – ред.), его готовности отстаивать подлинную независимость своей страны. После многочисленных провалов вооруженных захватов власти в Венесуэле Вашингтон делает ставку на усугубление социально-экономической ситуации, руководствуясь принципом "чем хуже, тем лучше". Что бы ни заявляли США, эти жестокие рестрикции неизбирательного действия бьют, прежде всего, по наиболее уязвимым слоям населения – пожилым и больным людям, детям. По оценкам известного экономиста Сакса, от американских так называемых санкций погибло уже более 40 тысяч венесуэльцев. Народ этой страны виноват лишь в том, что поддерживает неугодного Вашингтону лидера", - рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.