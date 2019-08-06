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РИА Новости

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

18:50, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Ранее дипломата пригласили в дипведомство. Замглавы МИД Игорь Моргулов заявил послу, что комментарии Токио по поводу визита российского руководства на Южные Курилы граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела страны.
Он напомнил, что Южные Курилы на законных основаниях являются территорией России по итогам Второй мировой войны.
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Одновременно Кодзуки вручили ноту с выражением "решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп".
Отмечается, что японский посол "обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио".

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
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Рассекречен пункт, который Япония отказалась включить в декларацию с СССР
Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ. Стороны договорились ускорить переговорный процесс на основе Совместной декларации 1956 года, что является серьезной уступкой со стороны Японии.
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МИД РФЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Япония будет наказана Россией за свою борзость... Всему есть предел в том числе и терпению России...
6 августа, 19:15
Крах Либерализма
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Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах а по конкретней можно? текста вроде много, но что конкретно произошло на южных курилах так и не написали.
6 августа, 19:07
Ein google Nutzer
1531031210
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