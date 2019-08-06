Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Ранее дипломата пригласили в дипведомство. Замглавы МИД Игорь Моргулов заявил послу, что комментарии Токио по поводу визита российского руководства на Южные Курилы граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела страны.

Он напомнил, что Южные Курилы на законных основаниях являются территорией России по итогам Второй мировой войны.

Одновременно Кодзуки вручили ноту с выражением "решительного протеста в связи с фактами нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами. Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп".

Отмечается, что японский посол "обещал сообщить о сделанном ему представлении в Токио".

Курильский вопрос

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.