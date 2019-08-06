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РИА Новости
Культура

Филипп Киркоров поражен внезапной смертью Аллы Вербер

19:05, 6 августа 2019
19799
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в Инстаграме пост, посвященный Алле Вербер.
"Это фото сделано всего каких-то пару тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга - Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех. Ведь только месяц назад ты была самая красивая и эффектная Леди на Сицилии у наших любимых с тобой дизайнеров на показе и выбирала самые сногсшибательные наряды себе и помогала нам, своим друзьям - у тебя всегда был исключительный вкус, на который все ориентировались, и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла. Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века дружбы. В это невозможно поверить. Я плачу, горько плачу. Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь. Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой! Нет, нет и еще раз нет! Аллочка, ну скажи, что это неправда! Ну скажи, что ты всех разыграла и пошутила. Господи, ну как же так.R.I.P.", - написал Филипп Киркоров.
Вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
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КультураАлла ВерберНовости культурыФилипп Киркоров
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