Филипп Киркоров поражен внезапной смертью Аллы Вербер

"Это фото сделано всего каких-то пару тройку дней назад, на берегу Черного Моря, в солнечном Бодруме, на празднике у нашего друга - Игоря Крутого, где ты, дорогая Аллочка, веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех. Ведь только месяц назад ты была самая красивая и эффектная Леди на Сицилии у наших любимых с тобой дизайнеров на показе и выбирала самые сногсшибательные наряды себе и помогала нам, своим друзьям - у тебя всегда был исключительный вкус, на который все ориентировались, и ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла. Кто бы мог подумать, что это будет наше с тобой последнее совместное фото за четверть века дружбы. В это невозможно поверить. Я плачу, горько плачу. Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь. Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой! Нет, нет и еще раз нет! Аллочка, ну скажи, что это неправда! Ну скажи, что ты всех разыграла и пошутила. Господи, ну как же так.R.I.P.", - написал Филипп Киркоров.