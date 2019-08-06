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РИА Новости

В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма

18:47, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Шторм в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Спасатели достали из воды тела утонувших мужчины и 12-летнего мальчика, купавшихся в шторм в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Отмечается, что во вторник днём поступила информация о том, что на необорудованном пляже в поселке Якорная Щель Лазаревского района Сочи утонули два человека. Звонившая женщина сообщила, что она пыталась доплыть до пострадавших, но они быстро скрылись под водой. К месту происшествия на двух спасательных катерах "Стрингер" вышли сотрудники Лооского и Лазаревского подразделений ЮРПСО МЧС России.
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"Водолазный поиск спасатели вели на удалении десяти метров о берега. Двух пострадавших - молодого человека 25-ти лет и ребенка - водолазы ЮРПСО обнаружили на глубине около двух метров, недалеко от буны, в 20 метрах от того места, где их последний раз видели над водой. На берегу тела погибших спасатели передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Краснодарскому краю, погибшие мужчина 25 лет и 12-летний мальчик были туристами. Семьёй они приехали отдыхать в Сочи.
Также во вторник власти Сочи объявили о том, что на пляжах курорта будет усилен контроль во время шторма. Работники пляжей будут предупреждать людей о том, что в шторм купаться запрещено. Если устный запрет не остановит туристов, на пляж вызовут полицию.
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