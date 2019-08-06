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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Окружной избирком повторно отказал Митрохину в регистрации кандидатом в МГД

18:35, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин
Глава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Окружная избирательная комиссия повторно отказала члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину, которому ранее было отказано в регистрации, так как в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
На прошлой неделе Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина на отказ в регистрации: счел возможным вернуть ему часть ранее отбракованных подписей избирателей и обязал окружную комиссию перепроверить его документы и пересмотреть решение.
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Как пояснила председатель окружной комиссии Ирина Вялых, избирком признал недействительными 489 подписей, а достоверными — 4451. Этого оказалось недостаточно, таким образом, Митрохину снова отказали.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата: 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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