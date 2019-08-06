Окружной избирком повторно отказал Митрохину в регистрации кандидатом в МГД

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Окружная избирательная комиссия повторно отказала члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину, которому ранее было отказано в регистрации, так как в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

На прошлой неделе Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина на отказ в регистрации: счел возможным вернуть ему часть ранее отбракованных подписей избирателей и обязал окружную комиссию перепроверить его документы и пересмотреть решение.

Как пояснила председатель окружной комиссии Ирина Вялых, избирком признал недействительными 489 подписей, а достоверными — 4451. Этого оказалось недостаточно, таким образом, Митрохину снова отказали.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата: 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.