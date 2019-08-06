Зейская и Бурейская ГЭС сдержали 50 процентов паводка на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС энергокомпании "Русгидро" на 50% сдержали дождевой паводок на Дальнем Востоке, сообщает компания.

"Водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС, крупнейших гидроэлектростанций "Русгидро" на Дальнем Востоке, сдержали почти половину дождевого паводка, продолжающегося в регионе с третьей декады июля. Водохранилища уже третью неделю аккумулируют значительную часть приходящей воды, а гидростанции продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией", - сообщает компания.

За последние несколько дней приток воды в Зейское водохранилище снизился в три раза и по состоянию на 6 августа составляет 1,1 тысяч кубометров в секунду. Уровень воды в водохранилище находится на отметке 313,21 метра при величине нормального подпорного уровня 315 метров. Всего с начала дождевого паводка Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище практически весь объем паводкового стока - 5,2 кубического километра.

"Эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия стихийного бедствия", - поясняет компания.

Приток воды в Бурейское водохранилище также снизился почти в два раза по сравнению с пиком паводка, который наблюдался 3 августа. Более половины притока дождевой воды было аккумулировано в водохранилище Бурейской ГЭС, идет наполнение свободной емкости водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.