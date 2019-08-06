Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер

По ее словам, топ-менеджеру стало плохо накануне вечером в Италии, после чего Вербер отвезли в больницу с диагнозом "заражение крови".

"Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату, бороться за жизнь прилетели израильские врачи. Вот те подробности, которые удалось узнать от близких людей", - написала Собчак в телеграм .

Телеведущая отметила, что дочь фэшн-директора ЦУМ Катя находится в тяжелом психологическом состоянии. Как сообщила Собчак, Вербер болела весь год, а также перенесла "на ногах" два воспаления легких, однако это стало известно только сейчас.