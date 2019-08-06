Строительные работы в Приангарье могут выйти из графика, заявил Путин

СОЧИ, 6 ав - РИА Новости. Восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика по объективным причинам, но, тем не менее, достроено будет все, что запланировано, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С учетом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть до наступления холодов. Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ... Стараются по-максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено", - сказал Путин на встрече с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Он напомнил, что за первой волной наводнения в регион пришла вторая, и это сместило график работ.

Президента спросили, будет ли восстановлен Тулун. "Мы говорили, когда встречались в Тулуне. Там, где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить. Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?", - заявил Путин.

Тем не менее, по словам президента, строить в безопасных от подтопления местах будут, создавая, в том числе, и новые производства для расширения возможностей трудоустройства.

Президент напомнил, что регион страдает сейчас и от пожаров. "Причем это, к сожалению, пожары в таких районах, которые удалены от населенных пунктов и даже от водоемов... 500-600 километров от тех мест, откуда могут стартовать самолеты", - отметил Путин.

Глава государства расспросил собравшихся, понравился ли им военно-морской парад в Санкт-Петербурге, наблюдать за которым были приглашены семьи из пострадавшего региона. Собравшиеся поделились своими впечатлениями.

"Мы всего делаем-то его третий год. Он в Российской империи проводился, а потом о нем как-то подзабыли. Ну и для моряков это тоже событие. Уже есть, что показать. Флот возрождается", - подчеркнул Путин.