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РИА Новости

Кузнецова прокомментировала иск о лишении родительских прав из-за митинга

18:23, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что лишение родительских прав - это крайняя мера, применяемая в случае непонимания родителями своей вины, но лица, вовлекающие несовершеннолетних в митинги должны понимать свою ответственность.
Ранее суд зарегистрировал иск прокуратуры Москвы с требованием лишить родительских прав супругов, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном и передали его другому человеку.
"Лишение родительских прав – это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку. Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства", - приводит слова Кузнецовой её пресс-служба.
Также детский омбудсмен добавила, что привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве "щита" недопустимо. Кузнецова отмечает, что родители должны осознавать свою ответственность за здоровье и жизнь ребёнка, беря его на несанкционированные акции.
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"В данном случае лица, в том числе и родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка, а она превыше всего! Самое главное, чтобы из-за поступков взрослых не страдали дети. Все действия должны совершаться только в интересах ребенка", - заявила Кузнецова.
"Уверена, что компетентные органы обязательно разберутся в произошедшем, и тогда можно будет делать определенные выводы", - добавила детский омбудсмен.
Супружеская пара пришла на не согласованный с властями митинг, который завершился массовыми задержаниями, с годовалым сыном. При этом, по данным прокуратуры, у отца, имеющего временную регистрацию, нет права голоса на выборах в Мосгордуму.
В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".
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