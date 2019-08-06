В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Пожар на площади 30 квадратных метров произошел в здании кондитерского цеха в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре в здании на улице Салова поступило в 17.05 мск.

"В двухэтажном производственном здании кондитерского цеха горела обстановка на площади 30 квадратных метров. В 17.45 локализация, отказ №1-Бис, ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.