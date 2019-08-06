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РИА Новости

В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар

18:17, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Пожар на площади 30 квадратных метров произошел в здании кондитерского цеха в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре в здании на улице Салова поступило в 17.05 мск.
"В двухэтажном производственном здании кондитерского цеха горела обстановка на площади 30 квадратных метров. В 17.45 локализация, отказ №1-Бис, ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 12 единиц техники и 54 человека, в том числе от МЧС - восемь единиц техники и 32 человека.
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