В Петербурге в здании кондитерского цеха произошел пожар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Пожар на площади 30 квадратных метров произошел в здании кондитерского цеха в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре в здании на улице Салова поступило в 17.05 мск.
"В двухэтажном производственном здании кондитерского цеха горела обстановка на площади 30 квадратных метров. В 17.45 локализация, отказ №1-Бис, ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 12 единиц техники и 54 человека, в том числе от МЧС - восемь единиц техники и 32 человека.