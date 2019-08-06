В Цюрихе два самолета вернулись в аэропорт из-за удара молнии

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии, сообщила газета Двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии, сообщила газета Blick

Первый инцидент произошел во вторник утром. Самолет LX724 авиакомпании Swiss вылетел из Цюриха в Амстердам, но пролетев над Базелем, вынужден был вернуться обратно. Как пояснили изданию в авиакомпании, в самолет попала молния. В таких случаях пилот должен принять решение, продолжать ли полет. Пилот решил вернуться в Цюрих. Пассажирам заменили рейс, самолет проверяют.

Вскоре после первого инцидента самолет LX2084, летевший в Лиссабон, также был вынужден вернуться в аэропорт Цюриха из-за удара молнии, сообщили газете в авиакомпании.

"В обоих случаях для пассажиров не было опасности", - заявила представительница Swiss. В зависимости от места и силы удара молнии возможны поверхностные повреждения обшивки, поэтому пилот принимает решение о продолжении полета в каждом конкретном случае. "Пассажиры в безопасности. Самолет - это клетка Фарадея", - пояснила она.