СК проверит инцидент с самолетом, повредившим фонари в "Домодедово"

Телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил, что самолет авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) при взлете из "Домодедово" сбил фонари на взлетно-посадочной полосе. При осмотре ВПП сотрудник аэропорта обнаружил на ней осколки стекол. По данным издания, были разбиты пять осветительных приборов. В пресс-службе "Домодедово" ранее сообщили, что инцидент с самолетом, сбившим фонари в аэропорту, не повлиял на выполнение взлетно-посадочных операций, авиагавань продолжила работу в штатном режиме.