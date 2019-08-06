СК проверит инцидент с самолетом, повредившим фонари в "Домодедово"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после повреждения самолетом фонарей в московском аэропорту "Домодедово", сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Телеканал РЕН-ТВ ранее сообщил, что самолет авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7) при взлете из "Домодедово" сбил фонари на взлетно-посадочной полосе. При осмотре ВПП сотрудник аэропорта обнаружил на ней осколки стекол. По данным издания, были разбиты пять осветительных приборов. В пресс-службе "Домодедово" ранее сообщили, что инцидент с самолетом, сбившим фонари в аэропорту, не повлиял на выполнение взлетно-посадочных операций, авиагавань продолжила работу в штатном режиме.
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"Организована доследственная проверка по факту авиационного события на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта "Домодедово", - сказала Марковская.
По данным следствия, 5 августа инженер аэродромной службы обнаружил на взлетно-посадочной полосе осколки стекол от разбитых фонарей. При посадке рейса сообщением "Москва - Симферополь" выявлены повреждения третьего пневматика со следами битого стекла.