Власти Сочи планируют привлечь полицию для охраны пляжей в шторм

СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Власти Сочи ужесточат контроль на пляжах, чтобы предотвратить гибель туристов, купающихся в шторм, сообщает администрация города.

По данным администрации Сочи, пятого августа во время шторма около пяти баллов спасатели смогли предотвратить гибель почти 20 человек - вовремя извлекли их из воды. Однако без жертв не обошлось - в Лазаревском районе во время шторма на "диком" пляже утонул мужчина, который пришел туда купаться после того, как спасатели запретили ему заходить в воду на соседнем благоустроенном пляже в поселке Солоники.

"Мы должны взять под контроль всю пляжную территорию, чтобы в будущем не допускать таких трагедий. Я требую усилить межведомственное взаимодействие в вопросе обеспечения безопасности отдыхающих на пляжах. Если человек в шторм лезет в воду и не реагирует на требования спасателей, нужно тут же вызывать наряд полиции. Это касается и необорудованных пляжных территорий, где купаться у нас запрещено. Они также должны быть в поле видимости закрепленных сотрудников администрации и правоохранителей во время объявления и действия штормового предупреждения", - цитируются в сообщении слова главы города Анатолия Пахомова.