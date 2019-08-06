Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T18:30Z
https://ria.ru/20190806/1557231600.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150053/32/1500533238_0:266:3109:2015_1036x0_80_0_0_2d93a544e6a2fe3232496b47066f3d5a.jpg
РИА Новости
Туризм

Власти Сочи планируют привлечь полицию для охраны пляжей в шторм

18:30, 6 августа 2019
1229
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Коктебеле во время шторма
Отдыхающие на пляже в Коктебеле во время шторма
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 6 авг - РИА Новости. Власти Сочи ужесточат контроль на пляжах, чтобы предотвратить гибель туристов, купающихся в шторм, сообщает администрация города.
По данным администрации Сочи, пятого августа во время шторма около пяти баллов спасатели смогли предотвратить гибель почти 20 человек - вовремя извлекли их из воды. Однако без жертв не обошлось - в Лазаревском районе во время шторма на "диком" пляже утонул мужчина, который пришел туда купаться после того, как спасатели запретили ему заходить в воду на соседнем благоустроенном пляже в поселке Солоники.
"Мы должны взять под контроль всю пляжную территорию, чтобы в будущем не допускать таких трагедий. Я требую усилить межведомственное взаимодействие в вопросе обеспечения безопасности отдыхающих на пляжах. Если человек в шторм лезет в воду и не реагирует на требования спасателей, нужно тут же вызывать наряд полиции. Это касается и необорудованных пляжных территорий, где купаться у нас запрещено. Они также должны быть в поле видимости закрепленных сотрудников администрации и правоохранителей во время объявления и действия штормового предупреждения", - цитируются в сообщении слова главы города Анатолия Пахомова.
В четвертого и пятого августа в Сочи действовало штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем. Один смерч сняли на видео туристы в Лазаревском районе. При этом в понедельник власти Сочи объявили, что на пляжах города появятся дополнительные камеры видеонаблюдения для контроля за судами.
Пляж курортного комплекса в Сочи
3 июня, 08:00
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
700004
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСочи
Рекомендуем
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
РИА
Новости
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Онлайн покупка авиабилетов
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Лента
новостей
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
СМИ сообщили об отставке посла США в России
Севастополь
Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
22:53Во Львовской области десять человек отравились на поминках
22:50Нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с начала года
22:38На юге Франции более 300 человек тушат лесной пожар
Лента новостейМолния