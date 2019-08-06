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РИА Новости

В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать

18:10, 6 августа 2019
64200
© Depositphotos / pxhidalgoМужчины играют в карты на улице в Индии
Мужчины играют в карты на улице в Индии
© Depositphotos / pxhidalgo
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Супруг жертвы играл в карты с другом и родственником. Когда мужчина поставил на кон жену и проиграл, двое других игроков изнасиловали ее. После случившегося женщина сбежала к родителям, однако муж приехал к ней и попросил прощения, признав, что совершил ошибку. Жена простила его, но на пути домой он остановил машину и позволил своим друзьям снова изнасиловать ее.
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Как сообщил телеканал, полиция изначально отказывалась заводить дело. Его удалось зарегистрировать только после того, как пострадавшая обратилась в суд.
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ИндияВ мире
Популярные комментарии
А потом они все дружно спели и станцевали..
6 августа, 18:33
maks.chuprin.87
82410410
"…Однако муж приехал к ней и попросил прощения, признав, что совершил ошибку. Жена простила его…" Идиотизм, она бы ему ещё борща сварила, да лепёшек напекла, или что они там готовят, в знак счастливого примирения. Ну а родные тоже молодцы, ладно у неё мозги затуманены, они-то о чём думали, связали бы его, да в джунгли отвезли, на растерзание диких бандерлогов, а девке потом подобрали бы адекватного юношу из своей деревни.
6 августа, 18:24
Себекхотеп III
2970002
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