МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Супруг жертвы играл в карты с другом и родственником. Когда мужчина поставил на кон жену и проиграл, двое других игроков изнасиловали ее. После случившегося женщина сбежала к родителям, однако муж приехал к ней и попросил прощения, признав, что совершил ошибку. Жена простила его, но на пути домой он остановил машину и позволил своим друзьям снова изнасиловать ее.
7 августа 2018, 09:47Преступления без наказания: с чем сталкиваются женщины в современной Индии
Как сообщил телеканал, полиция изначально отказывалась заводить дело. Его удалось зарегистрировать только после того, как пострадавшая обратилась в суд.