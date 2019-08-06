В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать

Супруг жертвы играл в карты с другом и родственником. Когда мужчина поставил на кон жену и проиграл, двое других игроков изнасиловали ее. После случившегося женщина сбежала к родителям, однако муж приехал к ней и попросил прощения, признав, что совершил ошибку. Жена простила его, но на пути домой он остановил машину и позволил своим друзьям снова изнасиловать ее.