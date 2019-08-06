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РИА Новости

В Обнинске двух братьев осудили за убийство студентки

18:08, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима двух братьев за изнасилование и убийство студентки, поздно возвращавшейся в общежитие в Калужской области, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным ведомства, 22 апреля 2016 года в вечернее время в лесном массиве Обнинска было обнаружено тело 19-летней девушки. Как писали местные СМИ, студентку насмерть забили битой. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и резонансное дело было передано в центральный аппарат СК России, а ход его расследования поставлен на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.
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"В течение двух лет следователи с оперативными сотрудниками проводили масштабную аналитическую и оперативно-розыскную работу. Анализировался весь массив транспортных средств, попавших на камеры видеонаблюдения в районе совершения преступления и прилегающей к нему территории. Наряду с этим экспертные учреждения проводили многочисленные генотипоскопические экспертизы, сравнивая биологические образцы с места происшествия с образцами лиц, которые могли быть причастны к преступлению", - сообщили в СК.
В результате удалось установить, что к совершению преступления причастны братья Коробенковы – местные жители. Следствием и судом установлено, что Александр и Владислав Коробенковы совершили разбойное нападение и жестокое убийство студентки, которая возвращалась в общежитие, также Александр Коробейников изнасиловал девушку, а чтобы скрыть преступление, братья вывезли тело за город в лесной массив.
"В ходе допросов они частично признали свою вину и дали показания по обстоятельствам совершенного преступления. Приговором суда Александру и Владиславу Коробенковым назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает СК.
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