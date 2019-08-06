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РИА Новости

Зеленский призвал возобновить встречу в "нормандском формате"

18:07, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.

"Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия ("хлебного"- ред.), но и переговорного процесса в целом... Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - написал Зеленский в Facebook во вторник.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". Ранее Зеленский заявил, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
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Эммануэль МакронАнгела МеркельВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Умышленное затягивание решения вопроса, с переносом вины на Россию. Вы по Минским соглашениям, что выполнили? Ноль чего, о чем с тобой еще говорить?
6 августа, 19:08
aarrem1979
4410012
О чём говорить ? Приняты все уже законы ? Отведен войска ?
6 августа, 18:08
ЮПЮрий Пупкин
4500001
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