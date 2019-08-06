Зеленский призвал возобновить встречу в "нормандском формате"

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) собраться как можно скорее для возобновления переговоров.
Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.
"Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия ("хлебного"- ред.), но и переговорного процесса в целом... Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - написал Зеленский в Facebook во вторник.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате". Ранее Зеленский заявил, что встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел в нормандском формате предположительно состоится в конце августа, а лидеров стран - осенью.