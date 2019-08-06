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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Тамара Гвердцители выступит на "Спасской башне-2019"

18:02, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокПевица Тамара Гвердцители
Певица Тамара Гвердцители
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Певица Тамара Гвердцители . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители традиционно выступит на фестивале "Спасская башня" в 2019 году, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля.
"Безусловно, программа фестиваля "Спасская башня-2019", темой которого является сольное исполнение, была бы неполной без неповторимого тембра голоса Тамары Гвердцители. Певица выйдет на брусчатку главной площади страны в рамках вечерних представлений фестиваля 24, 25 и 29 августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аккомпанировать ей будет Центральный военный оркестр Минобороны РФ под управлением начальника оркестра заслуженного артиста РФ, полковника Сергея Дурыгина.
Тамара Гвердцители впервые приняла участие в фестивале "Спасская башня" в 2015 году. В 2016 году она выступила в дуэте с постоянной гостьей фестиваля - легендарной французской певицей Мирей Матьё. В юбилейном для фестиваля 2017 году певица в память о первом музыкальном руководителе "Спасской башни" Валерии Халилове "подарила публике песню "Зажгите свечи" (музыка и слова Сергея Кузнецова) в сопровождении Сводного оркестра".
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Тамара ГвердцителиМосква
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