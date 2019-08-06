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РИА Новости

Пользователей Сети ужаснула "оригинальная" попытка фермера обручиться

17:56, 6 августа 2019
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© группа That's It, I'm Ring Shaming: The Wreckoning в сети FacebookФермер надел обручальное кольцо на вымя коровы
Фермер надел обручальное кольцо на вымя коровы
© группа That's It, I'm Ring Shaming: The Wreckoning в сети Facebook
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователей фейсбука ужаснула попытка фермера сделать девушке предложение, надев обручальное кольцо на вымя коровы. На публикацию необычного снимка обратило внимание издание Daily Mail.
Комментаторы раскритиковали мужчину, придумавшего такой оригинальный способ обручиться, за жестокое обращение с животными. Позже рассказавшая о замысле своего знакомого девушка уточнила, что тот работает фермером, но это только спровоцировало очередной шквал критики.
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"Животное не заслужило такого насилия", — возмутилась Regina BP.
"Меня это очень расстроило", — написала Layla Kaisii.
"Есть так много способов показать, что ты работаешь в молочной промышленности. Мог бы для начала помыть корову!" — отметил Morgan Wolf.
Разместившая фото девушка не уточнила, получил ли ее знакомый согласие и как его невеста отреагировала на подобное предложение.
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