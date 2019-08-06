Пользователей Сети ужаснула "оригинальная" попытка фермера обручиться

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Пользователей фейсбука ужаснула попытка фермера сделать девушке предложение, надев обручальное кольцо на вымя коровы. На публикацию необычного снимка обратило внимание издание Пользователей фейсбука ужаснула попытка фермера сделать девушке предложение, надев обручальное кольцо на вымя коровы. На публикацию необычного снимка обратило внимание издание Daily Mail

Комментаторы раскритиковали мужчину, придумавшего такой оригинальный способ обручиться, за жестокое обращение с животными. Позже рассказавшая о замысле своего знакомого девушка уточнила, что тот работает фермером, но это только спровоцировало очередной шквал критики.

"Это не оправдывает его плохой вкус", — написала возмущенная пользовательница фейсбука.

"Это худшее, что я видела в жизни, а ведь я смотрела (сериал. — Прим. ред.) "Друзья" шесть раз", — пошутила Vi Atkins.

"Сказала ли корова да?" — сыронинзировали в комментариях.

"Животное не заслужило такого насилия", — возмутилась Regina BP.

"Меня это очень расстроило", — написала Layla Kaisii.

"Есть так много способов показать, что ты работаешь в молочной промышленности. Мог бы для начала помыть корову!" — отметил Morgan Wolf.