В Верхневолжье отремонтируют 28 объектов по нацпроекту "Безопасные дороги"

ТВЕРЬ, 6 авг – РИА Новости. Двадцать восемь объектов дорожной отрасли отремонтируют в Тверской области и городе Твери в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщила РИА Новости во вторник пресс-служба правительства региона.
Согласно её данным, в настоящее время регион заключил 100% контрактов на выполнение ремонтных работ по этой программе.
"Участие в национальном проекте дает возможность улучшить дорожную инфраструктуру в Тверской области, повысить деловую активность, мобильность населения региона, создать условия для развития туризма", – прокомментировал РИА Новости губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба отмечает, что в Твери муниципальные контракты на ремонт дорожного полотна заключены по всем 24 объектам. В общей сложности в Твери в рамках национального проекта в текущем году отремонтируют более 33 километров улично-дорожной сети. На это потратят свыше 840 миллионов рублей федеральных и областных средств. На ряде объектов, в том числе части улицы Орджоникидзе и улицы Хромова, работы уже завершены.
В Тверской области по национальному проекту в этом году отремонтируют четыре участка региональных дорог протяженностью более 104 километров. Это 25 километров дороги "Торжок-Осташков", 30,15 километров – "Осташков – Селижарово – Ржев", 25 километров – "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна", 23,8 километров – "Красномайский - Фирово". На эти цели из федерального бюджета направлено 1,25 миллиарда рублей, более 760 миллионов рублей – софинансирование из областного бюджета.