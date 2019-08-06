В Верхневолжье отремонтируют 28 объектов по нацпроекту "Безопасные дороги"

ТВЕРЬ, 6 авг – РИА Новости. Двадцать восемь объектов дорожной отрасли отремонтируют в Тверской области и городе Твери в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщила РИА Новости во вторник пресс-служба правительства региона.

Согласно её данным, в настоящее время регион заключил 100% контрактов на выполнение ремонтных работ по этой программе.

"Участие в национальном проекте дает возможность улучшить дорожную инфраструктуру в Тверской области, повысить деловую активность, мобильность населения региона, создать условия для развития туризма", – прокомментировал РИА Новости губернатор области Игорь Руденя.

Пресс-служба отмечает, что в Твери муниципальные контракты на ремонт дорожного полотна заключены по всем 24 объектам. В общей сложности в Твери в рамках национального проекта в текущем году отремонтируют более 33 километров улично-дорожной сети. На это потратят свыше 840 миллионов рублей федеральных и областных средств. На ряде объектов, в том числе части улицы Орджоникидзе и улицы Хромова, работы уже завершены.