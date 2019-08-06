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РИА Новости
Тверская область

В Верхневолжье отремонтируют 28 объектов по нацпроекту "Безопасные дороги"

17:52, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНа набережной реки Волги в Твери
На набережной реки Волги в Твери
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ТВЕРЬ, 6 авг – РИА Новости. Двадцать восемь объектов дорожной отрасли отремонтируют в Тверской области и городе Твери в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщила РИА Новости во вторник пресс-служба правительства региона.
Согласно её данным, в настоящее время регион заключил 100% контрактов на выполнение ремонтных работ по этой программе.

"Участие в национальном проекте дает возможность улучшить дорожную инфраструктуру в Тверской области, повысить деловую активность, мобильность населения региона, создать условия для развития туризма", – прокомментировал РИА Новости губернатор области Игорь Руденя.

Пресс-служба отмечает, что в Твери муниципальные контракты на ремонт дорожного полотна заключены по всем 24 объектам. В общей сложности в Твери в рамках национального проекта в текущем году отремонтируют более 33 километров улично-дорожной сети. На это потратят свыше 840 миллионов рублей федеральных и областных средств. На ряде объектов, в том числе части улицы Орджоникидзе и улицы Хромова, работы уже завершены.
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В Тверской области по национальному проекту в этом году отремонтируют четыре участка региональных дорог протяженностью более 104 километров. Это 25 километров дороги "Торжок-Осташков", 30,15 километров – "Осташков – Селижарово – Ржев", 25 километров – "Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна", 23,8 километров – "Красномайский - Фирово". На эти цели из федерального бюджета направлено 1,25 миллиарда рублей, более 760 миллионов рублей – софинансирование из областного бюджета.
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